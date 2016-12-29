"Порту" рассчитывает арендовать Депая

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии Мемфис Депай может перейти в "Порту", информирует A Bola. Согласно источнику, "драконы" хотят арендовать хавбека до конца текущего сезона. Тренерский штаб португальцев считает, что 22-летний игрок может помочь команде не только в борьбе за чемпионский титул, но и в продвижении коллектива по турнирной сетке Лиги чемпионов.

Ранее "СЭ" сообщал об интересе к Депаю со стороны "Спартака". Красно-белые рассматривали вариант с арендой игрока до окончания этого сезона с правом выкупа его контракта.

Английский клуб готов расстаться с футболистом, который провел в нынешнем сезоне 134 минуты в восьми матчах, за 15 миллионов евро.