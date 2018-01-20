"Порту" объявил о подписании экс-спартаковца Уориса

Бывший нападающий "Спартака" Маджид Уорис сменил "Лорьян" на "Порту". Португальский клуб на официальном сайте объявил об аренде 26-летнего ганца до конца сезона. За новую команду он будет выступать под номером 18.
- Я очень рад и готов отдать все силы ради "Порту", чтобы быть успешным и выигрывать трофеи, - отметил Уорис.
Напомним, Уорис с 2013 по 2014 год выступал за "Спартак" и в 16 матчах забил 1 гол.
Bem-vindo M. Waris 🔵⚪️#FCPorto #Waris @warisgh10 pic.twitter.com/PZTVVG6kIB– FC Porto (@FCPorto) 19 января 2018 г.