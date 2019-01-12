"Порту" хочет вернуть Мангала из "Манчестер Сити" бесплатно

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангала может вернуться в "Порту". Как сообщает A Bola, "драконы" рассматривают возможность подписания француза, который не имеет игровой практики в "Манчестер Сити" и на которого тренерский штаб английского клуба не рассчитывает.

Мангала перешел в "Манчестер Сити" из "Порту" в 2014 году за 30,5 миллиона евро. Его контракт с "горожанами" истекает ближайшим летом. Поэтому "Порту" хочет дождаться окончания контракта и подписать Мангала бесплатно. Ранее "Порту" подписал как свободного агента экс-защитника "Реала" Пепе.