Полузащитник сборной Литвы может перейти в российский клуб

Сегодня польские СМИ сообщили, что "Анжи" предложил "Ягеллонии" продать полузащитника Арвидаса Новикова. За игрока сборной Литвы махачкалинцы якобы готовы заплатить 350 тысяч евро. Но польский клуб ответил отказом.

Эту информацию в интервью futbolas.lt сам игрок опроверг, но при этом он сообщил, что один из российских клубов действительно проявил к нему интерес:

– Одна команда из России на самом деле проявила интерес, но это не "Анжи", – сказал Новиков. При этом он не назвал клуб, но не стал скрывать, что не прочь поиграть на более высоком уровне.

Ответил Арвидас и тем, кто критиковал другого футболиста сборной Литвы, Федора Черных, за переход из "Ягеллонии" в московское "Динамо":

– Тем, кто считает переезд в Россию – плохой выбор, скажу, что любой игрок на месте Феди выбрал бы Россию. Любой.

Новиков выступает за "Ягеллонию" второй сезон. В чемпионате Польши-2017/18 провел 19 матчей и забил пять мячей. Много лет он играл за шотландский "Хартс"​. Этим клубом одно время владел банкир Владимир Романов, и через команду прошло несколько литовских футболистов.