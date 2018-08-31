08:06 | Футбол — Трансферы

Полузащитник "Ростова" Эззатоллахи продолжит карьеру в Англии


Полузащитник "Ростова" и сборной Ирана Саид Эззатоллах стал игроком "Рединга", занимающего после пяти туров предпоследние, 23-е место в чемпионшипе. Об этом сообщил агент игрока в Инстаграме.

Подробности сделки на данный момент не известны.

Ранее сообщалось, что "Рединг" может арендовать 21-летнего Эззатоллахи на полгода с опцией выкупа.

Прошлый сезон хавбек провел на правах аренды в "Амкаре", за который сыграл 15 матчей в чемпионате России и забил один гол.

 

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