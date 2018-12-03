Полузащитник "Нью-Йорк Ред Буллз" Адамс перешел в "РБ Лейпциг"

Полузащитник "Нью-Йорк Ред Буллз" Тайлер Адамс покидает команду, сообщает официальный сайт клуба MLS. В следующем сезоне он будет выступать за "РБ Лейпциг".

Официально переход будет оформлен в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. Детали сделки не разглашаются.

19-летний хавбек в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Ред Буллз" во всех турнирах и забил один мяч при пяти голевых передачах.

NEWS: New York Red Bulls Transfer Tyler Adams to RB Leipzig



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