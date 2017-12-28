Полузащитник "Ахмата" может перебраться в чемпионат Италии

"Болонья" заинтересована в приобретении румынского хавбека "Ахмата" Габриэла Торже, сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы рассматривают Торже как потенциальную замену полузащитнику Симоне Верди, которым интересуется ряд европейских клубов. Начало сезона 28-летний Торже провел в аренде в "Карабюкспоре", но был вынужден покинуть команду в связи с финансовыми проблемами турков. В этом сезоне за клуб румын провел 15 матчей, в которых забил 3 гола.

"Болонья" занимает 11-е место в турнирной таблице серии А, в активе команды 24 очка после 18 игр.