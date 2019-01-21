Польский форвард Свидерски перешел в ПАОК

ПАОК подписал польского нападающего Кароля Свидерски, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Ягеллонию".
Контракт рассчитан на 3,5 года. 21-летний поляк в текущем сезоне провел 23 матча за "Ягеллонию" и забил девять мячей при одной голевой передаче.
#PAOK completed the transfer of Karol Swiderski from @Jagiellonia1920. The international Polish striker signed a 3,5 years contract. #TheFutureIsHere #SwiderskiIsHere #transfers #welcome pic.twitter.com/ef08Ksjqvr– PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 20 января 2019 г.
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