09:46 | Футбол — Трансферы

Польский форвард Свидерски перешел в ПАОК

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ПАОК подписал польского нападающего Кароля Свидерски, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Ягеллонию".

Контракт рассчитан на 3,5 года. 21-летний поляк в  текущем сезоне провел 23 матча за "Ягеллонию" и забил девять мячей при одной голевой передаче.

 

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