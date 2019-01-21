Польский форвард Свидерски перешел в ПАОК

ПАОК подписал польского нападающего Кароля Свидерски, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Ягеллонию".

Контракт рассчитан на 3,5 года. 21-летний поляк в текущем сезоне провел 23 матча за "Ягеллонию" и забил девять мячей при одной голевой передаче.