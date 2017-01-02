Полоз может продолжить карьеру в "Трабзонспоре"

"Трабзонспор" заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Дмитрия Полоза, сообщает Yeniakit. Отмечается, что присмотреться к 25-летнему россиянину представителей турецкого клуба заставила его результативность в текущем сезоне. В Лиге чемпионов Полоз забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 10 встречах, в чемпионате России он записал на свой счет 4 гола и 5 передач в 14 матчах.

Представители команды отправились в Москву на завершающие переговоры со "Спартаком" по защитнику Сердару Таски и полузащитнику Ивелину Попову. После этого они собираются обдумать приобретение игрока "Ростова". Портал transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро.