Погба, Ибрагимович и Варди - в топ-10 самых обсуждаемых трансферов в твиттере

Твиттер проанализировал статистику вокруг обсуждений летних трансферов футболистов в европейских чемпионатах и определил 10 самых обсуждаемых переходов в ходе летнего трансферного окна в Европе, сообщает пресс-служба социальной сети. Эта десятка выглядит вот Список выглядит следующим образом:

1. Поль Погба – ("Ювентус" – "Манчестер Юнайтед")

2. Златан Ибрагимович ("ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед")

3. Джейми Варди ("Лестер" – "Арсенал")

4. Генрих Мхитарян ("Боруссия" Дортмунд – "Манчестер Юнайтед")

5. Шкодран Мустафи ("Валенсия" – "Арсенал")

6. Гонсало Игуаин ("Наполи" – "Ювентус")

7. Рияд Махрез ("Лестер" – "Арсенал", "Челси")

8. Н'Голо Канте ("Лестер" – "Челси")

9. Гранит Джака ("Боруссия" Менхенгладбах – "Арсенал")

10. Альвара Мората ("Ювентус" – "Реал")