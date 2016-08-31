Погба, Ибрагимович и Варди - в топ-10 самых обсуждаемых трансферов в твиттере

Твиттер проанализировал статистику вокруг обсуждений летних трансферов футболистов в европейских чемпионатах и определил 10 самых обсуждаемых переходов в ходе летнего трансферного окна в Европе, сообщает пресс-служба социальной сети. Эта десятка выглядит вот Список выглядит следующим образом:
1. Поль Погба – ("Ювентус" – "Манчестер Юнайтед")
2. Златан Ибрагимович ("ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед")
3. Джейми Варди ("Лестер" – "Арсенал")
4. Генрих Мхитарян ("Боруссия" Дортмунд – "Манчестер Юнайтед")
5. Шкодран Мустафи ("Валенсия" – "Арсенал")
6. Гонсало Игуаин ("Наполи" – "Ювентус")
7. Рияд Махрез ("Лестер" – "Арсенал", "Челси")
8. Н'Голо Канте ("Лестер" – "Челси")
9. Гранит Джака ("Боруссия" Менхенгладбах – "Арсенал")
10. Альвара Мората ("Ювентус" – "Реал")