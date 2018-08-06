Первым новичком "Тоттенхэма" в межсезонье может стать 23-летний словак

Руководство "Тоттенхэма" рассматривает возможность осуществления первой за летнее трансферное окно сделки, сообщает Mirror. По информации издания "Шпоры" могут усилиться полузащитником "Сельты" Станиславом Лоботкой.

Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе к игроку со стороны "Наполи", "Интера" и "ПСЖ".

В прошлом сезоне он провел за испанский клуб 41 матч, не отметившись результативными действиями и получив 2 желтые карточки.

Хавбек выступает в "Сельте" с лета 2017 года. Его контракт с командой из Виго рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 13,5 миллиона фунтов (15 миллионов евро). При этом, сумма отступных, прописанная в контракте Лоботки, составляет 31 миллион фунтов (35 миллионов евро).