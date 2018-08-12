Перуанец Герреро, пойманный на допинге, перешел в "Интернасьонал"

Бразильский "Интернасьонал" объявил о подписании контракт с перуанским форвардом Паоло Герреро. Ранее он выступал за "Фламенго".

Контракт рассчитан на три года. Футболист перешел на правах свободного агента, так как его с "Фла" подошел к концу. В текущем сезоне 34-летний игрок провел шесть матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч.

Ранее перуанец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил - в его организме был обнаружен кокаин. Однако суд приостановил дисквалификацию, чтобы дать футболисту возможность сыграть на чемпионате мира-2018. На ЧМ-2018 он забил один мяч в трех играх, а его команда не вышла из группы.

По данным бразильских СМИ, у "Интернасьонала" будет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если дисквалификация вступит в силу.