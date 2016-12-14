23:44 14 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

Перишич может перейти из "Интера" в "ПСЖ"

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Полузащитник "Интера" и сборной Хорватии Иван Перишич может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает France Football. По информации издания, парижане намерены усилить атакующую линию.

Отметим, что Перишич имеет опыт выступления в чемпионате Франции. С 2007 по 2009 год хорватский хавбек выступал за молодежную команду "Сошо". Ранее сообщалось, что Перишич намерен покинуть "Интер". При этом сам футболист уже обратился к своему агенту с просьбой найти ему новый клуб по окончании сезона.

Контракт игрока с черно-синими истекает летом 2020 года.

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