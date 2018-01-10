Перес готов продать Бэйла ради Неймара

Президент "Реала" Флорентино Перес готов отпустить нападающего Гарета Бэйла в Китай, утверждает Don Balon. Глава испанского клуба рассчитывает, что 95 миллионов евро, которые готов заплатить "Гуанчжоу Эвергранд" за 28-летнего валлийца, помогут мадридцам подписать форварда "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара.

Ранее СМИ также писали, что в валлийском вингере заинтересованы "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Из-за травмы Бэйл пропустил большую часть текущего сезона. На данный момент на его счету 15 матчей, 7 голов и 5 голевых передач во всех турнирах.

Сколько на самом деле стоит переезд любой звезды в Китай