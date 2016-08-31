Переход Витселя в "Ювентус" может сорваться

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может не перейти в "Ювентус" до закрытия трансферного окна. По информации Sky Sport Italia, российский клуб запросил за трансфер 27-летнего бельгийца больше денег, чем было оговорено раньше.
СМИ писали, что стороны пришли к соглашению о переходе игрока за 18 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Напомним, что нынешний контракт Витселя с "Зенитом" истекает уже следующим летом.
Komendant1
Уже сорвался.
23:38
GI_Orillia
Избавляйтесььььььььььььь
23:33
cska_spb
Да продайте Вы уже этот микрофон!!!!!!!!!!!
23:10
foreverCSKAforever
Ясен Павел может сорваться. Если Питер на три ляма не согласится, то непременно сорвется.
23:05
Grafin82
Аааааа))) через пол года бесплатно уйдет))))))
23:03
RW.irk
Уже как-то привычно даже)) Кто-то видать проклял Витселя)
23:03
shpasic
неееееееееет!
22:59
Andrey_Veselov
Жизнь боль
22:57