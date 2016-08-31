Переход Витселя в "Ювентус" может сорваться

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может не перейти в "Ювентус" до закрытия трансферного окна. По информации Sky Sport Italia, российский клуб запросил за трансфер 27-летнего бельгийца больше денег, чем было оговорено раньше.

СМИ писали, что стороны пришли к соглашению о переходе игрока за 18 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Напомним, что нынешний контракт Витселя с "Зенитом" истекает уже следующим летом.

Трансферное окно закрывается. Live!