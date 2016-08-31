22:47 | ФУТБОЛ — Трансферы

Переход Витселя в "Ювентус" может сорваться

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может не перейти в "Ювентус" до закрытия трансферного окна. По информации Sky Sport Italia, российский клуб запросил за трансфер 27-летнего бельгийца больше денег, чем было оговорено раньше.

СМИ писали, что стороны пришли к соглашению о переходе игрока за 18 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Напомним, что нынешний контракт Витселя с "Зенитом" истекает уже следующим летом.

Трансферное окно закрывается. Live! 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Komendant1

Уже сорвался.

23:38

GI_Orillia

Избавляйтесььььььььььььь

23:33

cska_spb

Да продайте Вы уже этот микрофон!!!!!!!!!!!

23:10

foreverCSKAforever

Ясен Павел может сорваться. Если Питер на три ляма не согласится, то непременно сорвется.

23:05

Grafin82

Аааааа))) через пол года бесплатно уйдет))))))

23:03

RW.irk

Уже как-то привычно даже)) Кто-то видать проклял Витселя)

23:03

shpasic

неееееееееет!

22:59

Andrey_Veselov

Жизнь боль

22:57

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