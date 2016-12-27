Переход Тевеса в "Шанхай Шэньхуа" затягивается

Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Густаво Пойет сообщил, что для перехода нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса в китайскую команду еще нужно урегулировать некоторые вопросы. Ранее появилась информация, что в новом клубе 32-летний аргентинец будет получать 615 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

- Я все еще жду, когда буду на 100 процентов уверен, что Тевес будет играть в Шанхае, - цитирует Goal Пойета. - Не хочу быть несправедливым по отношению к людям. Кажется, что трансфер почти совершен, но пока еще не улажены некоторые детали.