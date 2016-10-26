Переход Неймара в "ПСЖ" не состоялся, потому что клуб отказался погасить его долг

Переход нападающего "Барселоны" Неймара в "ПСЖ" не состоялся прошедшим летом из-за того, что парижане отказались погашать долги футболиста, утверждает L'Equipe. Бразилец требовал от клуба 47 миллионов евро при подписании контракта, чтобы заплатить штраф за уклонение от уплаты налогов. Во Франции посчитали требования Неймара завышенными - руководители "ПСЖ" и так предлагали форварду зарплату размером 25 миллионов евро.

После закрытия трансферного окна "Барселона" и Неймар согласовали новый контракт, по которому бразилец получит необходимую сумму в виде бонусов.