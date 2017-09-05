Переход Бен Арфа в "Ниццу" не состоялся из-за решения игрока

Президент "Ницца" Жан-Пьер Ривьер признался, что клуб пытался вернуть полузащитника "ПСЖ" Атема Бен Арфа. Однако переход так и не состоялся из-за решения самого игрока.

- Мы работали с "ПСЖ" в течение нескольких недель, чтобы подписать Бен Арфа, - сказал Ривьер в эфире телеканала CAnal+. - Это была сделка, которую мы хотели оформить, и тренер тоже. Мы чуть было не вернули Атема, но затем последовала серия событий, которые я понимаю и уважаю. Таково решение игрока. Я понимаю его, он объяснил мне, что должен остаться в Париже. Если же он, однажды, решит вернуться в "Ниццу", мы будем очень рады ему.