Перед игрой с "Краснодаром" "Црвена Звезда" объявила о переходе хавбека "Алавеса"

Полузащитник "Алавеса" Ненад Крстичич стал игроком "Црвены Звезды", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на два сезона.

Напомним, что "Црвена Звезда" – соперник "Краснодара" в 4-м отборочном турнире Лиги Европы. Первый матч команд в Краснодаре завершился победой хозяев поля – 3:2. Ответная встреча состоится 24 августа, начало игры – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.