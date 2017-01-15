Пьер-Эмерик Обамеянг: "Пора прекратить разговоры о моем переходе в "Реал"

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг отметил, что во время Кубка Африки не хочет отвлекаться на разговоры о своем будущем. Ранее Обамеянг неоднократно высказывал заинтересованность в переходе "Реал".

– Думаю, нам пора прекратить разговоры о моем переходе в "Реал", – сказал для RMC Обамеянг. – Сейчас не самое подходящее время, учитывая Кубок Африки и то, что я счастлив в Дортмунде. Понятно, что "Боруссия" не относится к числу топ-клубов, как "Барселона", "Реал" и "Бавария", но мы тоже являемся классной командой.