Пьер-Эмерик Обамеянг: "Если хочу прогрессировать, должен уйти из "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что раздумывает над уходом из немецкой команды. Ранее спортивный директор клуба Михаэль Цорк заявил, что 28-летний габонский форвард не покинет "шмелей" этим летом.

– Я все еще раздумываю над тем, должен ли я уйти, – цитирует Radio Montecarlo Italy Обамеянга. – Этот клуб ("Боруссия". – Прим. "СЭ") и его фанаты невероятны. Но, если я хочу прогрессировать, то должен уйти.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к форварду дортмундцев со стороны "Челси" и "Милана", а также "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Потенциальным покупателям не удалось договориться с руководством немецкого клуба.

Обамеянг выступает за "Боруссию" с 2013 года. За это время он провел во всех турнирах 192 матча, забив 125 голов.