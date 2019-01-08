Пепе официально стал игроком "Порту"

Бывший защитник "Реала" и "Бешикташа" Пепе подписал контракт с "Порту" до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт португальской команды.
35-летний футболист выступал за "Порту" с 2004 по 2007 год, где провел 84 матча, забил семь голов и отдал пять голевых передач. Затем Пепе перешел в "Реал" за 30 миллионов евро. В 2017 году ушел в "Бешикташ", а зимой 2018-го расторг с турецким клубом соглашение.
В составе сборной Португалии становился чемпионом Европы в 2016 году.
Pepe 🔵⚪– FC Porto (@FCPorto) 8 января 2019 г.
Bem-vindo a casa / Welcome home / Bienvenido a casa
🗓 2021#FCPorto #BemvindoPepe pic.twitter.com/BuFPIyjlJw
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