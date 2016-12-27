17:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

Пепе может стать подопечным Виллаш-Боаша

0
0
0

Защитник "Реала" Пепе с высокой долей вероятности покинет мадридский клуб. Как утверждает AS, стороны так и не смогли найти общего языка в вопросе по истекающему летом 2017 года контракту футболиста, в связи с чем португалец покинет "Королевский клуб" на правах свободного агента.

Интерес к 33-летнему игроку имеется у ряда китайских клубов. В частности, в своей команде португальца хочет видеть главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш. Кроме того, на трансфере чемпиона Европы-2016 настаивает главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ