Пепе может стать подопечным Виллаш-Боаша

Защитник "Реала" Пепе с высокой долей вероятности покинет мадридский клуб. Как утверждает AS, стороны так и не смогли найти общего языка в вопросе по истекающему летом 2017 года контракту футболиста, в связи с чем португалец покинет "Королевский клуб" на правах свободного агента.

Интерес к 33-летнему игроку имеется у ряда китайских клубов. В частности, в своей команде португальца хочет видеть главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш. Кроме того, на трансфере чемпиона Европы-2016 настаивает главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари.