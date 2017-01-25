Пепе будет получать в китайском клубе 15 миллионов евро в год

Защитник "Реала" Пепе предстоящим летом станет игроком клуба "Хэбэй Форчун", утверждает Mundo Deportivo. Согласно источнику, 33-летний футболист не смог договориться о продлении истекающего летом контракта с мадридцами, в связи с чем принял предложение команды, которую возглавляет Мануэль Пеллегрини.

Зарплата португальца в китайском клубе составит 15 миллионов евро в год, что в три раза превышает его зарплату в "Королевском клубе". Ранее сообщалось, что Пепе принял решение остаться на один сезон в "Реале" ради выступления на чемпионате мира-2018.