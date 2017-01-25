09:22 | ФУТБОЛ — Трансферы

Пепе будет получать в китайском клубе 15 миллионов евро в год

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Защитник "Реала" Пепе предстоящим летом станет игроком клуба "Хэбэй Форчун", утверждает Mundo Deportivo. Согласно источнику, 33-летний футболист не смог договориться о продлении истекающего летом контракта с мадридцами, в связи с чем принял предложение команды, которую возглавляет Мануэль Пеллегрини.

Зарплата португальца в китайском клубе составит 15 миллионов евро в год, что в три раза превышает его зарплату в "Королевском клубе". Ранее сообщалось, что Пепе принял решение остаться на один сезон в "Реале" ради выступления на чемпионате мира-2018.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Player124

Бедные китайские футболисты. Их заранее жалко.

15:30

Ботаникум

Такая прибавка в зарплате, конечно же, стоит гипотетического участия в ЧМ-2018!

09:48

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