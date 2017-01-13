Пайет согласовал контракт с "Марселем"?

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет может в это трансферное окно вернуться в "Марсель". Как утверждает L'Equipe, французский клуб уже согласовал с 29-летним французом условия личного контракта и теперь пытается договориться с "молотобойцами". Ранее появилась информация, что английский клуб отклонил предложение в 20 миллионов фунтов стерлингов с бонусами в 2,5 миллиона фунтов стерлингов, если клуб попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Вчера главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что игрок больше не хочет играть за команду, но клуб не собирается продавать игрока, с которым недавно продлил контракт до 2021 года. В текущем сезоне Пайет принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.

Примечателен тот факт, что Димитри Пайет в 2015 году перебрался в "Вест Хэм" из "Марселя" за 13 миллионов фунтов стерлингов.