22:51 29 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Пайет решил перейти в "Марсель" после бесед с Эвра

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Нападающий сборной Франции Димитри Пайет принял решение перейти в "Марсель" после разговора с партнером по национальной команде Патрисом Эвра. Как сообщает France Football, футболисты неоднократно беседовали о трансфере в последние два месяца. Сегодня стало известно, что Пайет переходит из "Вест Хэма" в "Марсель" за 30 миллионов. Эвра перебрался в команду из "Ювентуса" несколькими днями ранее. 

В текущем сезоне на счету Пайета 2 гола и 6 передач в 18 матчах чемпионата Англии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zelim

Джанго освобожденный :)

17:36

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