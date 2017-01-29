Пайет проходит медицинское обследование для "Марселя"

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет прибыл в Марсель, где в скором времени подпишет контракт с одноименным клубом. В данный момент 29-летний хавбек проходит для "Марселя" медицинское обследование.

Ранее лондонцы подтвердили, что трансфер игрока между клубами был согласован, а сумма трансфера составит 30 миллионов евро. В этом сезоне Пайет провел в составе "Вест Хэма" 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Напомним, что в середине января главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. После этого хавбек был отправлен в молодежную команду.