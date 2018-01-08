Павлюченко не подошел клубу Аршавина из-за возраста

Нападающий Роман Павлюченко не перейдет в "Кайрат", сообщает prosports.kz. 36-летнего форварда предлагали клубу, но он не подошел из-за возраста - алматинцы намерены омолодить состав и найти на смену ушедшему Жерару Гоу молодого форварда.
Напомним, что с начала сезона Павлюченко защищал цвета нового клуба ПФЛ - московского "Арарата". Зимой он покинул клуб, в составе которого провел 11 матчей и забил 9 голов.
По неофициальной информации, зарплата Павлюченко в "Арарате" составляла не более 20 000 долларов. Для клубов казахстанской премьер-лиги это приемлемая цена, и сейчас агенты пытаются устроить Романа в Казахстане.
Напомним, что с 2015 года в "Кайрате" играет другой бывший форвард сборной России Андрей Аршавин.
Ботаникум
И Роме теперь в "бородюки" переквалифицироваться, что ли? А там лежанка не такая комфортная - иногда и проыпаться надо!
19:41 8 января
ЗлобныйЖиртрест
20 тысяч долларов... сущие копейки. На какие жертвы Рома идет ради футбола!
19:37 8 января
GeoMaS
Ему ещё надо в клуб 200 попасть в пару к Кержу.
19:24 8 января
crazysun78
все логично, на пол года старше аршавина
19:19 8 января
podnimitemneveki
В эксперты н матч тв пусть его устраивают
17:20 8 января
shpasic
он и не майор.
17:05 8 января