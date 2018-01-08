17:00 8 января | Футбол — Трансферы

Павлюченко не подошел клубу Аршавина из-за возраста

6

Нападающий Роман Павлюченко не перейдет в "Кайрат", сообщает prosports.kz. 36-летнего форварда предлагали клубу, но он не подошел из-за возраста - алматинцы намерены омолодить состав и найти на смену ушедшему Жерару Гоу молодого форварда. 

Напомним, что с начала сезона Павлюченко защищал цвета нового клуба ПФЛ - московского "Арарата". Зимой он покинул клуб, в составе которого провел 11 матчей и забил 9 голов. 

По неофициальной информации, зарплата Павлюченко в "Арарате" составляла не более 20 000 долларов. Для клубов казахстанской премьер-лиги это приемлемая цена, и сейчас агенты пытаются устроить Романа в Казахстане.

Напомним, что с 2015 года в "Кайрате" играет другой бывший форвард сборной России Андрей Аршавин.

Дополнительная информация

https://prosports.kz/news/259152

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

И Роме теперь в "бородюки" переквалифицироваться, что ли? А там лежанка не такая комфортная - иногда и проыпаться надо!

19:41 8 января

ЗлобныйЖиртрест

20 тысяч долларов... сущие копейки. На какие жертвы Рома идет ради футбола!

19:37 8 января

GeoMaS

Ему ещё надо в клуб 200 попасть в пару к Кержу.

19:24 8 января

crazysun78

все логично, на пол года старше аршавина

19:19 8 января

podnimitemneveki

В эксперты н матч тв пусть его устраивают

17:20 8 января

shpasic

он и не майор.

17:05 8 января