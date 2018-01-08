Павлюченко не подошел клубу Аршавина из-за возраста

Нападающий Роман Павлюченко не перейдет в "Кайрат", сообщает prosports.kz. 36-летнего форварда предлагали клубу, но он не подошел из-за возраста - алматинцы намерены омолодить состав и найти на смену ушедшему Жерару Гоу молодого форварда.

Напомним, что с начала сезона Павлюченко защищал цвета нового клуба ПФЛ - московского "Арарата". Зимой он покинул клуб, в составе которого провел 11 матчей и забил 9 голов.

По неофициальной информации, зарплата Павлюченко в "Арарате" составляла не более 20 000 долларов. Для клубов казахстанской премьер-лиги это приемлемая цена, и сейчас агенты пытаются устроить Романа в Казахстане.

Напомним, что с 2015 года в "Кайрате" играет другой бывший форвард сборной России Андрей Аршавин.