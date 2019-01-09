18:02 | Футбол — Трансферы

Павар - восьмой французский футболист в истории "Баварии"

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Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар, который перейдет в "Баварию" в июле 2019 года, стал восьмым французским игроком в истории команды. Напомним, о переходе игрока сообщил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

До Павара за "Баварию" играло 7 французов: Вилли Саньоль, Франк Рибери, Бишенте Лизаразю, Кингсли Коман, Валерьен Исмаэль, Корантен Толиссо и Жан-Пьер Папен.

Напомним, что текущий контракт Павара с "швабами" истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне 22-летний француз сыграл в 14 матчах за "Штутгарт" и не отметился результативными действиями.

В составе сборной Франции Павар стал чемпионом мира в России в 2018 году.

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Павар перейдет в "Баварию" летом 2019 года

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