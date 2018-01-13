Паулу Барбоза: "Интерес "Интера" есть, но Фернандеш из "Локо" не уйдет"

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза прокомментировал интерес итальянского "Интера" к футболисту. Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что "Интер" проявляет интерес к футболисту.
- Есть ли от "Интера" предложение? - вопрос Барбозе.
- Независимо от этого, "Интер" знает, что Мануэл хочет играть в "Локомотиве" до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом. Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта - стать чемпионом.
- А потом? Ведь это серия А и игрок немолод.
- Да, мы это прекрасно знаем. Но если Мануэл станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с "Локомотивом", либо уйти в другой клуб.
- В каком виде существует интерес "Интера"?
- В виде вопроса по телефону. (Сергей ЕГОРОВ)
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