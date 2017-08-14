Паулинью перешел в "Барселону" за 40 миллионов евро

"Барселона" объявила о подписании контракта с полузащитником "Гуанчжоу" Паулинью. Как сообщает официальный сайт, сумма сделки составила 40 миллионов евро.

17 августа Паулиньо пройдет медицинское обследование, после него бразилец будет представлен в качестве игрока "Барселоны". В договоре футболиста прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.

Отметим, у 29-летнего бразильца есть опыт выступлений в Европе. Он провел два сезона в "Тоттенхэме", в который перешел из "Коринтианса". Последние два года играет за "Гуанчжоу".

В нынешнем чемпионате Китая Паулинью принял участие в 16 матчах, забив 6 голов и отдав 2 результативные передачи.