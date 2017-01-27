15:29 27 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Пату может продолжить карьеру в Китае

0
0
0

Форвард "Вильярреала" Алешандре Пату может перебраться в чемпионат Китая. Как отмечает Marca, "Тяньцзинь" хочет заполучить 27-летнего бразильца. В связи с интересом китайского клуба футболист не примет участия в субботнем матче 20-го тура чемпионата Испании против "Гранады". В эти выходные представители "Тяньцзиня" встретятся с руководством "Вильярреала". Пату предложена зарплата в 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Пату сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ