Пату может продолжить карьеру в Китае

Форвард "Вильярреала" Алешандре Пату может перебраться в чемпионат Китая. Как отмечает Marca, "Тяньцзинь" хочет заполучить 27-летнего бразильца. В связи с интересом китайского клуба футболист не примет участия в субботнем матче 20-го тура чемпионата Испании против "Гранады". В эти выходные представители "Тяньцзиня" встретятся с руководством "Вильярреала". Пату предложена зарплата в 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Пату сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.