Пасторе может перейти в "Челси"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Le 10 Sport, на этой неделе агент Киа Джурабчиан встретился со спортивным директором парижан по поводу возможного перехода 28-летнего аргентинца в "Челси"​. Также интерес к игроку проявляет "Интер".

Ранее появилась информация, что "ПСЖ" намерен расстаться с Пасторе, что сократить разницу между тратами и доходами клуба в рамках финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне Пасторе, выступающий за "ПСЖ" с 2011 года, сыграл в 5 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.