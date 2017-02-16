Панюков продолжит карьеру в Литве

Форвард Андрей Панюков, в конце января разорвавший контракт с португальской "Брагой", как минимум до летнего трансферного окна будет играть в литовском "Атлантасе".

– Андрей проведет первую часть сезона в "Атлантасе", – сказал главный тренер литовской команды Константин Сарсания.

В среду "Атлантас", который продолжает подготовку к старту чемпионата Литвы (турнир проводится по системе весна-осень), провел на сборах контрольный матч с "Арисом" (Лимассол), встреча завершилась вничью (1:1), гол у литовцев забил Панюков. (Сергей ЕГОРОВ)