17:25 | ФУТБОЛ — Трансферы

Панюков продолжит карьеру в Литве

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Форвард Андрей Панюков, в конце января разорвавший контракт с португальской "Брагой", как минимум до летнего трансферного окна будет играть в литовском "Атлантасе".

– Андрей проведет первую часть сезона в "Атлантасе", – сказал главный тренер литовской команды Константин Сарсания.

В среду "Атлантас", который продолжает подготовку к старту чемпионата Литвы (турнир проводится по системе весна-осень), провел на сборах контрольный матч с "Арисом" (Лимассол), встреча завершилась вничью (1:1), гол у литовцев забил Панюков. (Сергей ЕГОРОВ)

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