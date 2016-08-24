По информации "СЭ", 21-летний форвард молодежной сборной России Андрей Панюков подписал контракт с португальской "Брагой".
Условия договора между литовским "Атлантасом", которому принадлежит трансфер футболиста, и "Брагой" – аренда с правом выкупа. В прошлом году Панюков играл во французском "Аяччо", в составе которого в 23 матчах забил 6 голов.
В стартовавшем чемпионате Португалии "Брага" идет после двух туров на 7-м месте с 4 очками. В прошлом году команда заняла четвертое место в чемпионате. (Сергей ЕГОРОВ)
Андрей Панюков: "Лучше получать 6500 евро во Франции, чем миллион в России"
Samarafan
Все лучше чем в своем соку вариться, а португальская лига априори сильнее российской
12:13 25 августа
bep77
Красавчик! Придётся за этот продукт брожения поболеть...
21:13 24 августа
Деметрио
Молодец! Не в пример Давыдову, которому милее ФНЛ и хороший контракт!
21:12 24 августа
freud-2
Хороший переход, очень хороший.Успеха и обязательно в основе.
20:25 24 августа
marksan
Блуждающий форвард!
20:07 24 августа
Airton Senna
Молодца
18:40 24 августа