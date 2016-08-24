По информации "СЭ", 21-летний форвард молодежной сборной России Андрей Панюков подписал контракт с португальской "Брагой".

Условия договора между литовским "Атлантасом", которому принадлежит трансфер футболиста, и "Брагой" – аренда с правом выкупа. В прошлом году Панюков играл во французском "Аяччо", в составе которого в 23 матчах забил 6 голов.

В стартовавшем чемпионате Португалии "Брага" идет после двух туров на 7-м месте с 4 очками. В прошлом году команда заняла четвертое место в чемпионате. (Сергей ЕГОРОВ)

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