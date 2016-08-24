18:32 24 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

Панюков подписал контракт с португальской "Брагой"

0
0
0
6

По информации "СЭ", 21-летний форвард молодежной сборной России Андрей Панюков подписал контракт с португальской "Брагой".

Условия договора между литовским "Атлантасом", которому принадлежит трансфер футболиста, и "Брагой" – аренда с правом выкупа. В прошлом году Панюков играл во французском "Аяччо", в составе которого в 23 матчах забил 6 голов.

В стартовавшем чемпионате Португалии "Брага" идет после двух туров на 7-м месте с 4 очками. В прошлом году команда заняла четвертое место в чемпионате. (Сергей ЕГОРОВ)

Андрей Панюков: "Лучше получать 6500 евро во Франции, чем миллион в России"

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Samarafan

Все лучше чем в своем соку вариться, а португальская лига априори сильнее российской

12:13 25 августа

bep77

Красавчик! Придётся за этот продукт брожения поболеть...

21:13 24 августа

Деметрио

Молодец! Не в пример Давыдову, которому милее ФНЛ и хороший контракт!

21:12 24 августа

freud-2

Хороший переход, очень хороший.Успеха и обязательно в основе.

20:25 24 августа

marksan

Блуждающий форвард!

20:07 24 августа

Airton Senna

Молодца

18:40 24 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ