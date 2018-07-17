17:32 | Футбол — Трансферы

Пануччи предупредил Роналду о возможных сожалениях по поводу ухода из "Реала"


Бывший защитник "Реала"  Кристиан Пануччи заявил, что нападающий "Ювентуса"  Криштиану Роналду, возможно, будет испытывать сожаления по поводу ухода из мадридского клуба.

- Я сожалею о своем уходе из "Реала", это самая большая глупость в моей спортивной карьере, - цитирует Пануччи El Partidazo de COPE. - Криштиану будет побеждать и в "Ювентусе", победы у него в крови. Это отличный трансфер для туринского клуба, ведь они получили лучшего игрока в мире.

33-летний португалец подписал 4-летний контракт с "Ювентусом" 10 июля. Ранее Роналду выступал за "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. 

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