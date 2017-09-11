"Панатинаикос" объявил об подписании Авлонитиса

Защитник Анастаиос Авлонитис подписал контракт с "Панатинаикосом", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано до 2019 года. "Зеленые" подписали 27-летнего грека на правах свободного агента.

Отметим, что Авлонитис во второй половине прошлого сезона выступал за "Хартс". За шотландский клуб футболист во всех турнирах на клубном уровне провел девять матчей и не отметился результативными действиями. В мае 2017 года игрок расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.