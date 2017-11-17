17:40 | Футбол — Трансферы

"Палмейрас" хочет купить у "Шахтера" Бернарда

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Полузащитник "Шахтера" Бернард может вернуться в Бразилию. Как сообщает Fox Sports, интерес к нему проявляет "Палмейрас". Клуб намерен усилиться, чтобы побороться за победу в Кубке Либертадорес. Самому же футболисту выступление в национальном чемпионате может помочь вернуться в сборную Бразилии и поехать на чемпионат мира-2018.

Последний раз за сборную Бернард играл на чемпионате мира-2014, где принял участие в трех матчах. В текущем сезоне на его счету 3 гола в 12 матчах чемпионата Украины.

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dunay73

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