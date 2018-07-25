Пак Джи Сун: "У Головина очень высокие шансы закрепиться в топ-чемпионате"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пак Джи Сун отметил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин пользовался интересом еще до чемпионата мира-2018, а во время турнира закрепил свой статус. Ранее сообщалось, что российский хавбек может перейти в "Монако" или "Челси".

- Потенциал Головина был виден еще до чемпионата мира — он проявлял себя в составе ЦСКА в матчах еврокубков, – приводят "Известия" слова Пак Джи Суна. – Благодаря постоянным выступлениям его клуба в Лиге чемпионов футболист набрался опыта игры против лучших команд Европы. Он отлично проявил себя во встречах с "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Арсеналом" в минувшем сезоне, поэтому интерес к нему со стороны больших клубов еще до мирового первенства не вызывал удивления. А на ЧМ Головин закрепил свой статус. Обычно европейские клубы не покупают игроков на основе нескольких матчей, но Александр показывает себя на высоком уровне не первый год. Он наиболее стабильный из лидеров сборной России, поэтому шансы заиграть в топ-чемпионате у него самые высокие.