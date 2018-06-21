Отец вратаря "Зари" Лунина: "Реал"? Переговоры еще продолжаются"

Алексей Лунин, отец и агент голкипера "Зари" Андрея Лунина, отметил, что ведет переговоры с несколькими европейскими клубами. Ранее СМИ сообщили, что 19-летний вратарь продолжит карьеру в "Реале".

- К Андрею имеется интерес со стороны нескольких клубов, - приводит слова Алексея Лунина. - На данный момент переговорный процесс еще продолжается. Нам хочется выбрать оптимальный клуб, в котором Андрей продолжит свое спортивное развитие и вратарский прогресс.