Отец Габигола уверен, что игрок останется в "Интере"

Отец нападающего Габриэла Барбоза настаивает на том, что его сын останется в "Интере". Ранее в СМИ появилась информация, что бразилец, получивший прозвище Габигол, на правах аренды перейдет в "Лас-Пальмас".

- В настоящий момент Габриэл находится в Бразилии в отпуске и наслаждается отдыхом со своими друзьями и семьей, - цитирует Premium Sport Барбозу-старшего. - Он знает свой потенциал, в течение всей карьеры он сталкивается с вызовами, и на этот раз все так же. Мой сын намерен остаться в "Интере" и сделать фанатов счастливыми. Вперед, "Интер"!

"Лас-Пальмас"? При всем уважении к испанскому клубу, у нас никогда не было никаких переговоров с ними, поэтому это всего лишь слухи.