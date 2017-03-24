"Остенде" заплатит за Ломбертса 1,5 миллиона евро

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс согласовал условия контракта с бельгийским клубом "Остенде". По информации HLN, 32-летний футболист подпишет контракт до 2020 года. "Остенде" заплатит петербургскому клубу 1,5 миллиона евро за игрока.

Действующее соглашение Ломбертса с "Зенитом" рассчитано до 2018 года. В этом сезоне он провел всего 5 матчей за "Зенит". За петербургский клуб он выступает с 2007 года, всего в футболке "Зенита" он принял участие в 285 играх, в которых забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.