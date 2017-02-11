"Остенде" может вернуться к кандидатуре Ломбертса

"Остенде", занимающий четвертую строчку в турнирной таблице бельгийского чемпионата, не отказался от идеи приобрести Николаса Ломбертса, сообщает портал walfoot.be.

Если бы не вето Мирчи Луческу, защитник почти наверняка вернулся бы на родину, утверждает портал. Спортивный директор "Остенде" Люк Девра: "Вопрос закрыт до лета. У нас достаточно защитников, но надо быть готовыми ко всему. Летом могут уйти некоторые игроки и, в частности, Милич. Ему только 22 года, и к нему проявляют интерес".

Воспитанник "Хайдука" Антонио Милич играет на позиции опорного полузащитника. Что касается Ломбертса, которому через месяц с небольшим исполнится 32 года, то он связан с "Зенитом" контрактом до конца июня 2018 года. (Александр ПРОСВЕТОВ)