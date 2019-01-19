Опубликованы условия перехода Игуаина в "Челси"

СМИ обнародовали условия перехода в "Челси" форварда Гонсало Игуаина. Он принадлежит "Ювентусу" и играет за "Милан" на правах аренды.

"Милан" арендовал игрока за 18 миллионов евро с опцией выкупа контракта за еще 36 миллионов. По данным Marca, "Челси" заплатит 9 миллионов евро за оставшиеся полгода аренды и также будет иметь аналогичную опцию выкупа.

При этом, как указывает Fotball Italia, опция выкупа может стать обязательной при выполнении определенных одного из трех условий: 1). "Челси" попадет в топ-3 чемпионата Англии, а Игуаин забьет хотя бы раз. 2). Игуаин забьет не менее 15 мячей в премьер-лиге. 3). "Челси" выиграет Лигу Европы, а Игуаин забьет не менее пяти мячей в турнире.

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 22 матча за "Милан" и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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