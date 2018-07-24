20:25 | Футбол — Трансферы

Ольсен стал игроком "Ромы"


Голкипер "Копенгагена"  Робин Ольсен присоединился к "Роме", информирует официальный сайт клуба. 28-летний швед подписал с римлянами 5-летний контракт. 

"Рома" заплатила за футболиста 12 миллионов евро. 

- Я очень рад, - сказал Ольсен в интервью клубной пресс-службе. - Для меня большая честь присоединиться к "Роме". Это огромный шаг вперед в моей карьере. 

В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.

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