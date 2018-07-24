Ольсен стал игроком "Ромы"

Голкипер "Копенгагена" Робин Ольсен присоединился к "Роме", информирует официальный сайт клуба. 28-летний швед подписал с римлянами 5-летний контракт.

"Рома" заплатила за футболиста 12 миллионов евро.

- Я очень рад, - сказал Ольсен в интервью клубной пресс-службе. - Для меня большая честь присоединиться к "Роме". Это огромный шаг вперед в моей карьере.

В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.