"Олимпиец" арендовал у "Уфы" Безденежных

Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных перешел в "Олимпиец", сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкирии. Нижегородцы арендовали хавбека до конца сезона.

- Еду за игровой практикой, вариант с "Олимпийцем" мне подходит. Тренер Николай Писарев меня знает, поэтому аренда всем пойдет на пользу. Сане Филину уже написал, что приеду. С адаптацией, думаю, проблем не будет, - сказал Безденежных в интервью пресс-службе уфимцев.

В текущем сезоне Безденежных провел 2 матча в чемпионате России и 9 игр, в которых забил 1 гол, - в молодежном первенстве.