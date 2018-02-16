14:09 | Футбол — Трансферы

"Олимпиец" арендовал у "Уфы" Безденежных


Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных перешел в "Олимпиец", сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкирии. Нижегородцы арендовали хавбека до конца сезона. 

- Еду за игровой практикой, вариант с "Олимпийцем" мне подходит. Тренер Николай Писарев меня знает, поэтому аренда всем пойдет на пользу. Сане Филину уже написал, что приеду. С адаптацией, думаю, проблем не будет, - сказал Безденежных в интервью пресс-службе уфимцев.

В текущем сезоне Безденежных провел 2 матча в чемпионате России и 9 игр, в которых забил 1 гол, - в молодежном первенстве.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/4831-igor-bezdenezhnykh-otdan-v-arendu

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