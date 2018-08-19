Оланаре хочет подписать контракт со "Спортингом"

Экс-нападающий ЦСКА Аарон Оланаре действительно может оказаться в "Спортинге". Как сообщил "СЭ" источник, близкий к лиссабонскому клубу, 24-летний нигериец очень хочет перейти в "Спортинг". Однако клуб вместе с Оланаре рассматривает еще несколько вариантов на позицию форварда – Абдулай Диаби ("Брюгге"), Рауль де Томас ("Реал") и Димитри Оберлин ("Базель"). В течение нескольких дней руководство "Спортинга" сделает окончательный выбор.

14 августа Оланаре расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. В минувшем сезоне Оланаре провел за армейцев 7 матчей и забил 1 мяч. Вторую половину чемпионата он провел в аренде в "Амкаре", в составе которого забил 2 мяча в 8 играх. (Игорь НОВИКОВ)