Окслейд-Чемберлен прошел медосмотр перед трансфером в "Ливерпуль"

В интернете появилась фотография полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена в форме "Ливерпуля". Хавбек близок к подписанию контракта с мерсисайдцами. Отмечается, что 24-летний игрок уже прошел медицинское обследование для перехода в "Ливерпуль" на базе сборной Англии.

Ранее появилась информация, согласно которой Окслейд-Чемберлен ради оформления трансфера согласился на понижение зарплаты. Ожидается, что "Арсенал" заработает на продаже полузащитника 40 миллионов фунтов стерлингов, а контракт хавбека с "красными" будет рассчитан на 6 лет.

Напомним, Окслейд-Чемберлен выступает за "Арсенал" с 2011 года. В прошлом сезоне он провел во всех турнирах на клубном уровне 45 матчей, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач. Его контракт с "канонирами" рассчитан до конца сезона-2017/18.