Окслейд-Чемберлен отказался от перехода в "Челси", чтобы не играть в защите?

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен не стал подписывать контракт с "Челси", несмотря на договоренность между клубами. По информации BBC, 24-летний игрок отказался от перехода, поскольку, как он считает, в составе "синих" ему бы предстояло играть на позиции флангового защитника.

Отмечается, что именно по этой причине вариант с переходом в "Ливерпуль" является для него приоритетным. Ожидается, что трансфер будет оформлен до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, Окслейд-Чемберлен выступает за "Арсенал" с 2011 года. В прошлом сезоне он провел во всех турнирах на клубном уровне 45 матчей, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач. Его контракт с "канонирами" рассчитан до конца сезона-2017/18.