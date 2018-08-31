Обляков подпишет пятилетний контракт с ЦСКА

Как стало известно "СЭ", "Уфа" и ЦСКА практически согласовали трансфер 20-летнего полузащитника башкирской команды Ивана Облякова. Сумма сделки составит порядка 4 миллионов евро, а с самим игроком планируется подписать пятилетний контракт. Официально о переходе должны объявить уже сегодня, в последний день трансрферного окна.

Напомним, главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко хорошо знаком с возможностями 20-летнего хавбека по совместной работе в "Уфе".

В текущем сезоне Обляков провел за уфимцев 11 матчей, забил один гол и отдал одну результатвную передачу. (Андрей СИЗЯКИН)